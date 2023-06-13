Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года и ратифицирован Российской Федерацией 22 апреля 2004 года.

Он определяет порядок российско-украинской совместной деятельности в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-географическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе.

"В результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азово-Керченской акватории, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. В связи с этим Договор утратил свою актуальность и предлагается его денонсировать", - говорилось в заключении Комитета Совета Федерации по международным делам на закон о денонсации.

Там также указывается на то, что Верховная рада Украины 24 февраля 2023 года приняла закон "О денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", который вступил в силу 25 марта 2023 года.