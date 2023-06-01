Дума денонсировала договор с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг проголосовала за денонсацию договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы президентом РФ.

Денонсирован договор, подписанный в Керчи 24 декабря 2003 года и ратифицированный Российской Федерацией 22 апреля 2004 года.

В результате принятия в состав РФ Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации, говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, отмечается в документе.