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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Сенаторы одобрили денонсацию договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Россия его ратифицировала 22 апреля 2004 года. Он определяет порядок российско-украинской совместной деятельности в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-географическое обеспечение, рыболовства, защиты морской среды, экологической безопасности, а также поиска и спасания в Азовском море и Керченском проливе.

Руководство России решило денонсировать этот договор в мае. 24 мая в Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

"В результате принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области Украина утратила статус прибрежного государства в отношении Азово-Керченской акватории, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. В связи с этим Договор утратил свою актуальность и предлагается его денонсировать", - говорится в заключении Комитета Совета Федерации по международным делам на закон о денонсации.

Там также указано, что Верховная рада Украины 24 февраля 2023 года приняла закон "О денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", который вступил в силу 25 марта 2023 года.

Азовское море Верховная рада Украина Керченский пролив Совет Федерации
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