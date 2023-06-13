Замгенсека ООН 15-16 июня посетит Москву для обсуждения проблем безопасности

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло 15-16 июня посетит Москву, где обсудит с высокопоставленными официальными лицами РФ ряд вопросов в сфере безопасности, заявил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Дикарло встретится с высокопоставленными официальными лицами в МИД РФ и другими представителями правительства, чтобы обсудить широкий спектр вопросов мира и безопасности", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он также подчеркнул, что в ООН работают над обеспечением функционирования черноморской зерновой инициативы и экспорта российских продовольствия и удобрений.

"Мы продолжаем прилагать усилия для продолжения действия черноморской зерновой инициативы, для обеспечения экспорта на рынок российских продовольствия и удобрений. И мы непрерывно продолжим прилагать усилия с учетом важности этих инициатив для мира", - отметил Дюжаррик.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки".

"К сожалению, нас в очередной раз обманули - ничего не сделали с точки зрения либерализации поставок нашего зерна на внешние рынки. Имеется в виду фрахт, страхование, платежи, подключение нашего Россельхозбанка к системе SWIFT. Там было много всяких условий, которые должны были западники исполнить под руководством ООН. Не сделано ничего", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, нужна ли России "зерновая сделка".

Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, тогда "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней - до 18 мая.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморскую зерновую инициативу продлили еще на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию и добавила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года при этом не изменились и перекосы в их исполнении должны максимально быстро быть исправлены".

25 мая МИД РФ заявил, что "черноморской инициативе" придется подыскивать альтернативы, если "Россельхозбанк" не будет подключен к SWIFT и не будет прогресса по выполнению других "системных" проблем, блокирующих российский сельхозэкспорт.