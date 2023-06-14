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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:56

Что случилось этой ночью: среда, 14 июня

Подготовка Госдумой предложений по определению статуса ЧВК, заявление Лукашенко о согласовании применения ТЯО с Путиным, прогноз Грефа по росту ВВП России в 2023 году

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Госдуме пообещали представить предложения по определению правового статуса ЧВК. Депутаты разработают положения о том, что такое ЧВК и какое место они занимают в законодательстве России.

- Лукашенко заявил, что применение Минском российского ТЯО можно согласовать одним звонком Путину. Белорусский лидер отметил, что договорился об этом с президентом России.

- Греф спрогнозировал рост ВВП России примерно на 2% по итогам 2023 года. По его мнению, в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов, при этом дефицит федерального бюджета в этом году может составить до 3% ВВП.

- Трамп не признал себя виновным в незаконном хранении секретных документов. Американские СМИ пишут, что федеральный судья отпустил бывшего президента США без предъявления каких-либо условий.

- Германия и Польша близки к соглашению о центре техобслуживания немецкой техники для Украины. Bloomberg уточняет, что аналогичные станции ранее были развернуты в Словакии и Румынии.

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