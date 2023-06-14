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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

Гладков сообщил об обстреле четырех районов Белгородской области за сутки

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки 13 июня в регионе были обстреляны.

"В Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировано 22 прилета. 12 минометных снарядов выпущено по селу Белянка, восемь минометных снарядов - по селу Середа, два - по МАПП Шебекино. В селе Артельное сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпустили три артиллерийских снаряда, а также с беспилотников были сброшены три гранаты. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка. Обошлось без пострадавших и разрушений, отметил губернатор.

В Грайворонском городском округе, по информации Гладкова, по территории рядом с селом Дроновка выпущено три минометных снаряда. Пострадавших нет. Поврежден один частный дом - выбиты окна, посечен забор.

На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сброшена граната, шесть минометных снарядов выпущено по территории рядом с КПП. Пострадавших и разрушений нет.

Из миномета обстреляли село Сподарюшино - зафиксировано семь прилетов. По территории рядом с населенным пунктом выпущено пять гранатометных выстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета - зафиксирован 21 выстрел. Никто не пострадал, разрушений нет.

За прошедшие сутки на территории округа удалось сбить два БПЛА противника, добавил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Журавлевка Белгородская область
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