Территории четырех районов Белгородской области обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона с украинской стороны за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, по селу Устинка - три", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По его данным, в Борисовском районе из миномета обстрелян хутор Лозовая Рудка, также противник дважды бросил взрывное устройство с дронов. В Грайворонском городском округе территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета. На территории горокруга противник совершил попытку атаковать с помощью БПЛА.

По Шебекинскому городскому округу, сообщил Гладков, выпущено 19 единиц различных боеприпасов.

"Из ствольной артиллерии обстрелян поселок Новая Таволжанка - зафиксировано шесть прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил с беспилотников четыре взрывных устройства. По селам Муром и Середа выпущено шесть и три минометных снаряда соответственно", - сообщил губернатор.

По информации Гладкова, за минувшие сутки в регионе не зафиксировано пострадавших и разрушений от ВСУ.