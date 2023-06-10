Губернатор сообщил о двух обстрелах белгородского села за сутки

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах села в Грайворонском округе.

"Дважды за сегодняшний день под обстрел ВСУ попадает село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что аварийные и оперативные службы уже устраняют последствия.