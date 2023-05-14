Глава ЦИК РФ сказала, что подготовка к выборам в новых регионах идет по графику

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова посетила Донецкую и Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области и ознакомилась с ходом подготовки избирательной системы четырех субъектов к предстоящим в сентябре выборам.

Как говорится в сообщении в телеграм-канале ЦИК в воскресенье, Памфилова в ходе рабочей поездки встретилась с руководителями регионов и избирательных комиссий.

Отмечается, что в первую очередь были обсуждены вопросы обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса, организации полноценного обучения членов избирательных комиссий, создания условий для голосования всем жителям новых субъектов вне зависимости от их места пребывания.

Глава ЦИК высоко оценила работу коллег в регионах. По ее словам, несмотря на сложнейшие условия, подготовка к выборам идет в соответствии с графиком. Уже сформированы территориальные, подходит к завершению формирование участковых комиссий, полным ходом оснащаются необходимым оборудованием помещения для голосования, прокладываются все необходимые коммуникации; завершается подготовка к полномасштабному обучению членов избирательных комиссий всех четырех регионов, которое пройдет в несколько этапов.

По словам Памфиловой, основная цель ее поездки - понять, чем еще дополнительно ЦИК РФ может помочь. "Это были откровенные, предметные, конкретные деловые обсуждения по всем аспектам нашей совместной деятельности, которые, несомненно, будут иметь практическое продолжение", - отметила председатель ЦИК России, ее слова привели в сообщении.

Ранее она сообщила, что Центризбирком России планово готовится к проведению выборов в органы власти в четырех новых регионах страны в единый день голосования в сентябре 2023 года, но решение о проведении выборов регионы будут принимать самостоятельно.