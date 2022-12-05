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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЦИК привлек избиркомы новых территорий к подготовке к выборам 2023 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России и региональные избирательные комиссии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей начали подготовку к проведению выборов в этих регионах в 2023 году, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев. Его слова приводит сайт комиссии.

"В единый день голосования 2023 года на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей планируются выборы. Мы начинаем подготовку к ним. Я думаю, что та работа, которую мы с вами проделаем в ходе обучения, позволит нам провести избирательные кампании на высоком профессиональном уровне", - сказал Булаев.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова предупредила, что при подготовке к выборам избирательные комиссии должны просчитывать все слабые места.

В ЦИК начался третий модуль обучающих мероприятий по интеграции избиркомов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в избирательную систему России. Обучение в очном формате продлится до 7 декабря. За эти дни члены ЦИК России, сотрудники аппарата комиссии и главы региональных избиркомов расскажут о современных избирательных стандартах, основных формах голосования, нормативно-правовой базе, работе со списками избирателей и документами кандидатов, а также информационно-разъяснительной деятельности в ходе выборов и межвыборный период.

Центризбирком Николай Булаев Элла Памфилова ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Украина
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