Голикова сообщила, что 62% всех потребляемых в РФ лекарств производится на территории страны

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более 60% всех потребляемых в России лекарственных препаратов производится на территории страны; также в РФ создана технологическая возможность производства 82% жизненно важных препаратов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"62% всех потребляемых в стране лекарственных препаратов производится на территории РФ", - сказала Голикова на оперативном совещании с премьером Михаилом Мишустиным.

По ее словам, в настоящее время на территории РФ осуществляется выпуск лекарственных препаратов практически во всех ключевых сегментах фармацевтического рынка.

По данным Росстата, объем производства отечественных лекарственных препаратов, по итогам 2022 года, составил почти 608 млрд рублей. По сравнению с 2009 годом удалось добиться прироста производства на 533%. По сравнению с 2021 годом такой рост составил почти 11%. В рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) из 815 международных непатентованных наименований (МНН) препаратов, которые включены в перечень, создана технологическая возможность производства по 667 МНН, это 82%, сообщила Голикова.

По ее словам, новая стратегия развития фармацевтической промышленности до 2030 года включает в себя решение девяти комплексных задач, в том числе дальнейшая локализация производства лекарств, в том числе создание собственных оригинальных лекарств.

"Сейчас производители больше сосредоточены на производстве воспроизведенных лекарственных препаратов, так называемых дженериков. Из 815 препаратов из перечня жизненно важных оригинальные лекарственные препараты представлены только 269 международными наименованиями, из них по 103 наименованиям владельцами регистрационных удостоверений являются российские производители", - отметила вице-премьер.

В связи с этим планируется при предоставлении мер поддержки отдавать приоритет полностью локализованным препаратам, а также производителям оригинальных лекарственных средств.

По словам Голиковой, реализация стратегии позволит к 2030 году увеличить объем производства препаратов в стране в два раза, почти до 1,4 трлн рублей, а также добиться, чтобы около 70% всех отпускаемых и продаваемых в стране препаратов было российского производства при условии высокого их качества и эффективности.