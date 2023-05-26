Путин попросил Минздрав быстрее упростить регистрацию лекарств в ЕАЭС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин просит Минздрав России ускорить рассмотрение с коллегами по Евразийскому экономическому союзу и с российскими ведомствами упрощение правил регистрации лекарственных средств.

В ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" президента попросили ускорить внесение изменений в правила регистрации лекарственных средств, которые предусматривают упрощение приведения регистрационных удостоверений в соответствие с правилами ЕАЭС.

По словам производителей лекарственных препаратов, речь идет об уменьшении количества документов, подаваемых заявителем, сокращении объемов экспертизы таких документов, а также отмене необходимости их нотариального заверения. "Это позволит высвободить кадровые и финансовые ресурсы, вследствие чего ускорить вывод на рынок доступных лекарственных средств", - сказал участник встречи с президентом.

Путин на это заметил: "Мне кажется, вы правы" и передал слово министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

"Мы поддерживаем данные изменения и планируем, что в июле у нас будет заседание коллегии ЕАЭК, и вынесем этот вопрос. Там уже первый этап согласования прошел, но поскольку это надгосударственная процедура, то в первых числах, где-то в середине июля, мы это вынесем", - сказал Мурашко.

Путин добавил: "У нас наднациональное регулирование, это понятно. Но я просил бы вас, тем более что вы сами это поддерживаете, ускорить эту работу с партнерами и внутри ведомств".