Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Путин попросил Минздрав быстрее упростить регистрацию лекарств в ЕАЭС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин просит Минздрав России ускорить рассмотрение с коллегами по Евразийскому экономическому союзу и с российскими ведомствами упрощение правил регистрации лекарственных средств.

В ходе встречи президента с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" президента попросили ускорить внесение изменений в правила регистрации лекарственных средств, которые предусматривают упрощение приведения регистрационных удостоверений в соответствие с правилами ЕАЭС.

По словам производителей лекарственных препаратов, речь идет об уменьшении количества документов, подаваемых заявителем, сокращении объемов экспертизы таких документов, а также отмене необходимости их нотариального заверения. "Это позволит высвободить кадровые и финансовые ресурсы, вследствие чего ускорить вывод на рынок доступных лекарственных средств", - сказал участник встречи с президентом.

Путин на это заметил: "Мне кажется, вы правы" и передал слово министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

"Мы поддерживаем данные изменения и планируем, что в июле у нас будет заседание коллегии ЕАЭК, и вынесем этот вопрос. Там уже первый этап согласования прошел, но поскольку это надгосударственная процедура, то в первых числах, где-то в середине июля, мы это вынесем", - сказал Мурашко.

Путин добавил: "У нас наднациональное регулирование, это понятно. Но я просил бы вас, тем более что вы сами это поддерживаете, ускорить эту работу с партнерами и внутри ведомств".

Владимир Путин Минздрав России ЕАЭС Михаил Мурашко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Силуанов заявил, что бюджетные кредиты подвели ряд регионов к опасному уровню долга

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта

КС посчитал потерпевшими несовершеннолетних, вовлекаемых в преступления

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Банк России заявил об ухудшении качества реструктурированных кредитов

Синоптики ждут, что море на черноморских курортах России прогреется до +22 к середине июня

Синоптики ждут, что море на черноморских курортах России прогреется до +22 к середине июня

"Троицу" Рублева на две недели выставят в Храме Христа Спасителя

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });