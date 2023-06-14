Песков исключил пересмотр статуса СВО

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Статус специальной военной операции не будет пересматриваться, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Об этом речи не идет. Остается специальной военной операцией. Она продолжается", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что СВО "в том числе правозащитная".

"С самого начала мы говорили о том, что одной из главнейших целей операции является защита прав, права на жизнь людей Донбасса", - заявил представитель Кремля.

Ранее Песков не раз говорил, что СВО будет продолжаться и цели ее будут достигнуты.

Президент Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня назвал СВО ответом на пересечение так называемых красных линий в отношении безопасности и национальных интересов России.

"Мы много раз говорили: не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам, в конечном итоге они подвигли нас к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом", - сказал президент и назвал коллективный агрессором в этой ситуации.