Песков сказал, что СВО будет продолжаться, чтобы не было обстрелов территории РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать очередной обстрел Белгородской области.

"Мы, естественно, самым решительным образом это осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", - ответил он.