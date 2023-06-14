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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории Херсонской области

Режим ЧС федерального уровня введен на всей территории Херсонской области
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На всей территории Херсонской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил журналистам врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сегодня принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня на всей территории Херсонской области", - сказал Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сальдо сказал, что это позволит принять все необходимые меры, чтобы избежать негативных последствий в результате разрушения Каховской ГЭС.

Врио губернатора напомнил, что в результате этой катастрофы были подмыты, в том числе скотомогильники, и сейчас началось обеззараживание местности.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 7 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. По последним данным, погибли 17 человек.

Владимир Сальдо Каховская ГЭС Херсонская область
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