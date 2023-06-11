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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

С подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали уже 7 тыс. человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Спасатели продолжают работу по эвакуации граждан с подтопленных территорий в Херсонской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время число эвакуированных составляет порядка 7 тыс. человек.

"В 16 пунктах временного размещения (Железный порт - 10, Скадовск - 6) размещены 1 588 человек, остальные убыли по родственникам и знакомым", - добавили в ведомстве.

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Также сотрудниками МЧС доставлены дополнительные 10 тонн рыбных консервов. В настоящее время осуществляется доставка еще 75 мотопомп.

Всего к ликвидации последствий ЧС в Херсонской области привлечены порядка 800 человек и 300 единиц техники.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Херсонская область
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