Число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области 17 жителей погибли в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"К сожалению, растет число жертв диверсии. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять - в Алешках", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

По словам Алексеенко, во вторник начинаются выплаты первоочередных компенсаций пострадавшим.

Специалисты каждый день отбирают пробы в разных источниках воды. Так, анализы по всем девяти скважинам, отобранным в Голой Пристани показали, что пить ее нельзя, уточнил глава областного правительства .

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 7 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.