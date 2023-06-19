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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Число госпитализированных в результате наводнения в Херсонской области превысило 100

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Более 100 жителей Херсонской области госпитализированы в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"110 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Сотрудники министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали около 2,3 тыс. человек", - написал он в своем телеграм-канале.

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По словам главы региона, всего с начала спасательной операции эвакуированы 8,1 тыс. человек, в пунктах временного размещения находятся более 1,9 тыс. человек, 1635 жителей подтопленных территорий уже получили единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей.

Вода отступила в двух округах Херсонской области: Новокаховском и Алёшкинском. Уровень воды в Голопристанском округе остаётся без изменений - 0,05 метра. От затопления освободились 12 населенных пунктов и более 9 тыс. жилых домов, уточнил Сальдо.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли 35 человек.

Владимир Сальдо Каховская ГЭС Херсонская область
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