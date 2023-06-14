Более 57 тысяч сайтов в РФ заблокированы за нелегальную торговлю лекарствами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - По решению Росздравнадзора в России заблокировано более 57 тысяч сайтов, на которых нелегально продавались лекарства, сообщила в среду глава ведомства Алла Самойлова.

"На сегодняшний день мы проконтролировали уже более 85 тысяч сайтов. Есть, к сожалению, недобросовестные - более 57 тысяч сайтов заблокировано по разным причинам. Кто-то не имел разрешения на торговлю, кто-то предлагал к торговле рецептурные лекарственные препараты, незарегистрированные лекарственные препараты", - сказала Самойлова на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Росздравнадзор получил возможность принимать решение о блокировке интернет-ресурсов, незаконно торгующих лекарствами, 18 сентября 2020 года со вступлением в силу соответствующего приказа ведомства, которым были утверждены критерии оценки такой информации. Блокировку по решению федеральной службы осуществляет Роскомнадзор.

Новые полномочия Росздравнадзору были даны на фоне законодательного оформления дистанционной торговли лекарствами, ставшей актуальной во время пандемии COVID-19.

13 сентября 2022 года Самойлова сообщала о блокировке 24 тыс. сайтов по решению ведомства.