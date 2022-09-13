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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Росздравнадзоре сообщили о блокировке 24 тыс. сайтов за нелегальную торговлю лекарствами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В России заблокированы свыше 24 тыс. сайтов, которые нелегально занимались продажей лекарственных препаратов, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова.

"На сегодняшний день по решению Росздравнадзора Роскомнадзором было заблокировано в интернете почти 24 тыс. сайтов, которые нелегально торгуют лекарственными препаратами", - сообщила Самойлова на пресс-конференции во вторник.

Она призвала пациентов приобретать препараты в проверенных аптечных организациях. "Если вы делаете это дистанционным способом, то обращайте внимание на наличие у аптечной организации разрешения Росздравнадзора на дистанционную торговлю лекарственными препаратами", - сказала она.

Самойлова добавила, что в настоящее время 492 разрешения выдано на дистанционную торговлю препаратами.

Она также сообщила на пресс-конференции о низком показателе зарегистрированных нежелательных реакций после прививок от коронавируса.

"По состоянию на сегодняшний день на территории РФ количество зарегистрированных нежелательных реакций после применения вакцинации (от коронавируса) равняется очень низкому проценту, это всего лишь 0,018% от всех вакцинированных пациентов", - сказала Самойлова.

Росздравнадзор Алла Самойлова
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