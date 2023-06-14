Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушен

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на Новочеркасской ГРЭС, произошедшее днем в среду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

"Полная ликвидация в 16:26 мск", - говорится в сообщении.

В среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС на площади 200 кв. метров.

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов заявил, что пожар произошел из-за выброса газо-воздушной смеси с последующим горением во время плановых работ. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что информация о взрыве перед пожаром на Новочеркасской ГРЭС не подтверждается.

Из-за пожара работа ГРЭС приостановлена, для потребителей в Ростовской области будут введены временные ограничения в поставке электроэнергии.

Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ПАО ОГК-2) Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.

ПАО "ОГК-2" - генерирующая компания в составе 12 филиалов: Сургутской ГРЭС-1, Рязанской ГРЭС, Киришской ГРЭС, Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС, Троицкой ГРЭС, Череповецкой ГРЭС, Серовской ГРЭС, Псковской ГРЭС, Адлерской ТЭС, Грозненской ТЭС и Свободненской ТЭС.

Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").