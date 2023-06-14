Энергоснабжение потребителей после пожара на Новочеркасской ГРЭС восстановлено

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Всем потребителям, отключенным от энергоснабжения после пожара на Новочеркасской ГРЭС, подано напряжение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Системного оператора" (СО ЕЭС).

"По информации "Системного оператора", в 17:20 подано напряжение, в настоящий момент все потребители подключены, электроснабжение восстановлено", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС на площади 200 кв. метров. В 16:26 по московскому времени пожар был полностью потушен.

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов заявил, что пожар произошел из-за выброса газо-воздушной смеси с последующим горением во время плановых работ.

Из-за пожара работа ГРЭС была приостановлена. В результате около 364 тыс. человек (по состоянию на 16:00 по Москве - ИФ) коснулись ограничения на потребление электроэнергии, введенные из-за пожара. Больницы и особо значимые социальные объекты под ограничения не подпали. Поэтапное подключение потребителей началось с 16:16.

Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ПАО "ОГК-2") Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.