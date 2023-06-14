Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Энергоснабжение потребителей после пожара на Новочеркасской ГРЭС восстановлено

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Всем потребителям, отключенным от энергоснабжения после пожара на Новочеркасской ГРЭС, подано напряжение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Системного оператора" (СО ЕЭС).

"По информации "Системного оператора", в 17:20 подано напряжение, в настоящий момент все потребители подключены, электроснабжение восстановлено", - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в среду днем загорелась кровля на 6-м энергоблоке Новочеркасской ГРЭС на площади 200 кв. метров. В 16:26 по московскому времени пожар был полностью потушен.

Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов заявил, что пожар произошел из-за выброса газо-воздушной смеси с последующим горением во время плановых работ.

Из-за пожара работа ГРЭС была приостановлена. В результате около 364 тыс. человек (по состоянию на 16:00 по Москве - ИФ) коснулись ограничения на потребление электроэнергии, введенные из-за пожара. Больницы и особо значимые социальные объекты под ограничения не подпали. Поэтапное подключение потребителей началось с 16:16.

Филиал ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ПАО "ОГК-2") Новочеркасская ГРЭС расположена в Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС, является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность 2258 МВт.

Новочеркасская ГРЭС Системный оператор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НСПК сообщили, что ведут переговоры о начале приема карт "Мир" с несколькими странами

В НСПК сообщили, что ведут переговоры о начале приема карт "Мир" с несколькими странами

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

Росавиация до конца года не сможет приостанавливать сертификаты авиакомпаний из-за финансовых проблем

ФАС потребовала от девяти нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензинов на бирже

От отравления суррогатным алкоголем в РФ в июне погибли 35 человек, пострадали свыше 100

Кадыров сообщил, что депутат Делимханов не ранен

Законопроект о запрете смены пола кроме врожденных аномалий у детей прошел I чтение

Дума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Дума приняла в I чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Пожар на Новочеркасской ГРЭС потушен

Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике

Минприроды утвердило программу лицензирования участков недр в Арктике
ПМЭФ-2023

Херсонские власти оценили затраты на восстановление Каховской ГЭС в 200 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });