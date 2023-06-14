Объявлены победители конкурса "Деловая книга года в России"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Лучшие деловые книги года были названы в среду на традиционной церемонии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Победителей конкурса "Деловая книга года", который с 2016 г. проводит компания "Технологии Доверия" (ТеДо, ранее PwC), определило экспертное жюри, в состав которого в этом году впервые вошел искусственный интеллект под именем "Козьма". Шорт-лист премии был сформирован народным голосованием на платформе "КраудСпейс", в котором в этом году приняло участие 15 тыс. человек.

Управляющий партнер ТеДо Игорь Лотаков отметил, что российский книжный рынок переживает сейчас нелегкие времена: совокупный тираж книг, по данным Российской книжной палаты, в январе-марте уменьшился почти на четверть по сравнению с тем же периодом 2022 г. Эти процессы не могли не затронуть и рынок деловой литературы, тем не менее, "114 изданий претендовали на победу в этом году - хотя и меньше, чем в прошлом, но цифра все равно впечатляющая", сказал он на церемонии.

Первое место в номинации "Лучшая книга российского автора" поделили, набрав одинаковое количество баллов, книга "Мышление на миллиард. 68 профессиональных деформаций предпринимателя" (автор - Виталий Коньков, издательство - ИП "Коньков") и книга "Аутсорсинг и границы фирмы" (Дмитрий Стапран, "Олимп-Бизнес"). Второе место в этой номинации получила книга "Антимаркетплейс" (Вик Довнар, "Бомбора").

В номинации "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России" первое место с большим отрывом заняла книга "Экспонента" (Азим Ажар, "Манн, Иванов и Фербер"). В 2021 году эта же книга была признана лучшей на конкурсе, который проводит газета Financial Times. Второе место получила "Стратегия Amazon" (Колин Брайар и Билл Карр, "Бомбора"), третье - "Взлом стратегии" (Ричард Румельт, "Манн, Иванов и Фербер").

В номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" победила книга "Считай и богатей. Финансовые аксиомы предпринимателей" (Ирина Екимовских и Михаил Малышев, "Де Либри"). Второе место - у "Заставьте данные говорить" (Алексей Колоколов, "Альпина PRO"); третье - у книги "У каждого свой Эверест" (Сергей Кофанов, "Бомбора").

"Козьма" при голосовании тоже поставил книгу "Считай и богатей" на первое место, указав, что она "помогает предпринимателям понять, как управлять финансовыми потоками, увеличивать рентабельность и рассчитывать себестоимость". В других номинациях его выбор также оказался очень близким к финальному решению жюри.

В этом году в конкурсе приняли участие книги 17 издательств. На первом месте по числу книг в сфере бизнес-литературы, выдвинутых на премию, оказалась "Альпина" (25 номинантов), далее идут "Бомбора" (23) и "Питер" (20).

На соискание премии "Деловая книга года в России" выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий ее проведению, а также авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их появления на русском языке в России.