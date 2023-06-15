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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Российский единый учебник по истории для 5-9 классов будет готов в 2024 году

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Единый учебник по истории для основной школы (5-9 классы) будет готов в течение следующего года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"И сейчас готовится учебник по истории для основной школы. (...) В течение следующего года", - сказал Кравцов в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, когда планируется завершить разработку учебников для основной школы.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщали "Интерфаксу", что завершение подготовки и апробация единых учебников по истории для школьников запланирована на период до 1 сентября 2023 года.

В ведомстве отмечали, что в недавно вышедшем учебнике по истории для 11 классов рассматриваются, в частности, такие темы как государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция РФ; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.

Ранее министр просвещения сообщал, что подготовлен новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 11 классов, под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова и помощника президента Владимира Мединского.

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
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