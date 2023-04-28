Апробация единых учебников по истории в РФ запланирована до 1 сентября 2023 года

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Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Апробация единых учебников по истории для школьников запланирована до 1 сентября 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства просвещения РФ.

"Завершение подготовки и апробация учебников по истории, объединяющих изучение всеобщей истории и истории России в единый учебный предмет, запланированы до 1 сентября 2023 года. Потребность определяют регионы и вместе с органами государственной власти субъектов РФ в сфере образования будут предприняты меры, которые позволят обеспечить учебниками школы в необходимом количестве", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что учителя получат методическую поддержку, программы повышения квалификации на базе академии министерства просвещения по новым учебникам истории запланированы на 2023-2024 учебный год.

В министерстве пояснили, что в недавно вышедшем учебнике по истории для 11 классов рассматриваются такие темы, как государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР); специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что новый учебник по всеобщей истории и истории России для 11 классов, созданный под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова и помощника президента Владимира Мединского, подготовлен.

Как сообщали в конце января в пресс-службе министерства просвещения РФ, учебник будет массово использоваться в школах с 2024-2025 учебного года.

Ранее Кравцов сообщал, что учебники по истории для 10 и 11 классов будут доступны с 1 сентября: "Летом планируем выпустить учебники для 10-11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать".

9 декабря 2022 года министр просвещения заявил, что в разрабатываемых в настоящий момент программах и учебниках по истории будут отражены имена героев специальной военной операции.