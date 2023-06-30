Новые учебники по истории для 10-11 классов могут начать использовать уже с 1 сентября

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Обновленные единые учебники по истории для 10-11 классов, которые включают в себя всеобщую историю и историю России, можно будет начать использовать во всех школах с 1 сентября, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Государственные учебники истории для 10-11-х классов будут включены в федеральный перечень учебников уже в конце июля, и их можно будет использовать в образовательном процессе с 1 сентября 2023 года", - сказал министр, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщали, что в недавно вышедшем учебнике по истории для 11-х классов рассматриваются такие темы, как государственный переворот на Украине 2014 года и позиция России; воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия; Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой и Луганской народных республик; специальная военная операция (2022); введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия.

Ранее министр просвещения сообщал, что подготовлен новый единый учебник по всеобщей истории и истории России для 11-х классов, под руководством ректора МГИМО Анатолия Торкунова и помощника президента Владимира Мединского.