Число погибших из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС возросло до 18

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Восемнадцать жителей Херсонской области погибли в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

"К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 17 погибших.

Сальдо уточнил, что госпитализированы 93 человека.

Уровень воды на подтопленных территориях продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метра, в Голой Пристани - 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров, однако на территории городского округа все дома полностью освободились от воды, отметил глава региона.

"В Алешкинском муниципальном округе освободились от воды 4,2% домов, в Голопристанском 2,9%", - добавил он.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 7 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.