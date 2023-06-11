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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:23

Число пострадавших от наводнения в Херсонской области увеличилось до 77 человек

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Почти 80 жителей Херсонской области госпитализированы в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

В РоссииХерсонские власти оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.Херсонские власти оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.Читать подробнее

"77 человек с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения области. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Сальдо уточнил, что с затопленных территорий Херсонской области эвакуированы почти 7 тысяч человек, включая 323 ребенка и 112 маломобильных граждан. За минувшие сутки эвакуировались 902 человека. В пунктах временного размещения эвакуированных находятся около 1,5 тысячи человек.

Продолжается спад уровня воды в Новокаховском городском округе - до 7 м, в Алешкинском муниципальном округе - до 1,5 м, в Голопристанском муниципальном округе - до 2,1 м, отметил глава региона.

Ранее сообщалось о 66 госпитализированных.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям трех городских округов - Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли восемь человек.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

Владимир Сальдо Каховская ГЭС Херсонская область
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