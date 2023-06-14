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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:56

Сотрудники МЧС спасли более 2 тыс. жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС России спасли более 2,2 тысяч жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщило министерство в среду.

"Сотрудниками МЧС России спасено 2237 человек, из них 194 ребенка. Эвакуированы 7248 человек, в том числе 421 ребенок и 138 маломобильных граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

"Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, всего вода отступила из 1872 жилых домов", - отмечается в сообщении.

По данным МЧС, к настоящему моменту спасатели доставили около 90 тонн продуктов и более 123 тонн бутилированной воды для местных жителей.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

МЧС Херсонская область
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