Мурашко заявил о дополнительных поставках лекарств в Херсонскую область

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Херсонскую область после разрушения задвижек Каховской ГЭС дополнительно поставлены лекарства и направлены специалисты для работы с населением, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Поставляем туда лекарственные препараты. Наши специалисты сейчас там работают. По поручению президента создан штаб, заместитель министра, курирующий данное направление, в том числе, работает там на месте", - сказал Мурашко, его слова привели в телеграм-канале Минздрава РФ.

Ранее Мурашко сообщил, что проблем с лекарственными препаратами в Херсонской области не отмечается, были сформированы резервы.

По его словам, в настоящее время в Херсонской области определяются группы для профилактической вакцинации. Препараты для вакцинации будут поставляться в этот регион с текущего дня.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. Российские власти возложили ответственность за происшедшее на ВСУ, СК РФ возбудил дело о теракте.

Ущерб инфраструктуре Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС предварительно оценен в 11,5 млрд рублей.