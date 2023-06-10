Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Мурашко заявил о дополнительных поставках лекарств в Херсонскую область

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Херсонскую область после разрушения задвижек Каховской ГЭС дополнительно поставлены лекарства и направлены специалисты для работы с населением, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Поставляем туда лекарственные препараты. Наши специалисты сейчас там работают. По поручению президента создан штаб, заместитель министра, курирующий данное направление, в том числе, работает там на месте", - сказал Мурашко, его слова привели в телеграм-канале Минздрава РФ.

Ранее Мурашко сообщил, что проблем с лекарственными препаратами в Херсонской области не отмечается, были сформированы резервы.

По его словам, в настоящее время в Херсонской области определяются группы для профилактической вакцинации. Препараты для вакцинации будут поставляться в этот регион с текущего дня.

В РоссииМЧС РФ доставит в Херсонскую область мобильные комплексы для санитарной обработки местностиЧитать подробнее

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС. Российские власти возложили ответственность за происшедшее на ВСУ, СК РФ возбудил дело о теракте.

Ущерб инфраструктуре Херсонской области от разрушения Каховской ГЭС предварительно оценен в 11,5 млрд рублей.

Херсонская область Каховская ГЭС Минздрав РФ Михаил Мурашко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хинштейн сообщил о задержании замглавы центра госэкспертизы Росгвардии

Херсонские власти оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.

Херсонские власти оценили ущерб инфраструктуре от разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб.

МИД РФ пообещал соответствующую реакцию на антироссийские действия Исландии

Правительство РФ расширило перечень жизненно важных лекарств

Днепр вернется в свое русло после разрушения ГЭС в Херсонской области к 16 июня

В Колумбии четверых детей нашли в джунглях через 40 дней после авиакатастрофы

В Колумбии четверых детей нашли в джунглях через 40 дней после авиакатастрофы

Две украинские баллистические ракеты сбиты в Крыму

Открытое горение на складе ГСМ в Уфе ликвидировано

Открытое горение на складе ГСМ в Уфе ликвидировано

Заявление Банка России: Ставка собирается в путь

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры

"Яндекс" присоединит несколько "дочек" для упрощения корпоративной структуры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });