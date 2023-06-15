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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Осенью в Думу внесут поправки об обязанности медиа-платформ удалять запрещенный контент

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Законопроект, который обяжет медиа-платформы удалять запрещенные на территории России материалы, внесут в Госдуму в осеннюю сессию, сообщил "Интерфаксу" на полях ПМЭФ председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Законопроект в работе, в обсуждении. Мы постараемся в этом году внести в Думу. Но вот конкретную дату я сейчас не назову. Я думаю, что реалистично - осенняя сессия", - сказал депутат.

Он напомнил, что ранее аналогичный закон был введен в отношении соцсетей, и нужно "проанализировать, как они исполняют требования законодательства". По его словам, у Роскомнадзора есть данные, как соцсети исполняют закон - "ситуация реалистичная, есть плотное взаимодействие с отечественными социальными сетями".

"Большой объем негативного контента присутствует. И мы объективно понимаем, что коллеги не всегда с ним справляются. Зарегистрировать сегодня страницу - дело трех минут, сразу ты можешь этого не увидеть", - рассказал Хинштейн.

Отвечая на вопрос, какова будет ответственность у платформ за нарушение этого закона, он ответил, что "суммы будут адекватные": "Не пять тысяч рублей, конечно".

"Для нас введение ответственности - это не главное, задача не в репрессивном механизме, задача в том, чтобы понудить ресурсы такую информацию удалять (...) Прежде, чем вводить ответственность, необходимо закрепить норму материального права. Необходимо сначала предусмотреть обязанность администраций эту работу выполнять", - пояснил Хинштейн.

О подготовке соответствующего закона Хинштейн сообщил в мае в своем телеграм-канале. "Вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон", - написал он тогда и уточнил, что закон коснется медиа-платформ типа "Яндес.Музыка", а за нарушение этого закона будут предусмотрены крупные штрафы.

Александр Хинштейн Роскомнадзор Госдума
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