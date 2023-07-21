Принят закон о штрафах до 8 млн руб. за нарушение обязанностей владельцами соцсетей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, повышающий ответственность владельцев социальных сетей и сервисов объявлений за нарушение установленных законом обязанностей; он предусматривает штрафы на сумму до 8 млн рублей.

Согласно закону, административный штраф последует за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор данных, позволяющих идентифицировать владельца новостного агрегатора, владельца аудиовизуального сервиса, владельца социальной сети или владельца сервиса размещения объявлений, и (или) иной информации, необходимой для ведения реестра новостных агрегаторов, реестра аудиовизуальных сервисов, реестра социальных сетей или реестра сервисов размещения объявлений, либо представление в указанный орган заведомо недостоверных сведений. Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, закон вводит ответственность за неисполнение владельцем социальной сети предписания Роскомнадзора "об осуществлении мониторинга социальной сети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, меры по удалению которой владелец данной или иной социальной сети обязан принимать на основании ранее направленного требования или уведомления указанного федерального органа".

Это, согласно закону, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 4 млн рублей до 6 млн рублей.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) дополняется новой статьей 13.50, предусматривающей, в частности, ответственность за неисполнение владельцем социальной сети обязанности по ежегодному размещению отчета о результатах рассмотрения обращений, а также о результатах мониторинга социальной сети или по размещению в социальной сети документа, устанавливающего правила использования социальной сети, или неразмещение в социальной сети сведений о своей фамилии и инициалах (для физического лица) или наименовании (для юридического лица), и (или) адресе электронной почты, если обязанность по такому размещению предусмотрена.

Это, согласно закону, повлечет штраф с граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 600 тыс. до миллиона рублей.

Кроме того, вводится штраф за неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к противоправной информации, а также невыполнение требования Роскомнадзор об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя.

Это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей; на юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Повторное совершение упомянутого выше административного правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей; на юридических лиц - от 4 млн рублей до 8 млн рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года.