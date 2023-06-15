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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Суд повторно арестовал имущество Анатолия Быкова на 80 млн рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Красноярске Кировский районный суд начал предварительное заседание по третьему уголовному делу в отношении бизнесмена Анатолия Быкова и повторно наложил арест на его имущество общей стоимостью 80 млн рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По версии следствия, Быков, являясь руководителем созданного им преступного сообщества, из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире поручил руководителю подчиненной преступной группы убить Владимира Филиппова. Тот был убит 18 июня 1998 года: его застрелили из газовых пистолетов, переделанных в боевые патроны.

Дочь Филиппова ранее подала гражданский иск о взыскании с Быкова 100 млн рублей компенсации морального вреда. В 2021 году и 2023 году суд по ходатайству следователя арестовывал участки и дома Быкова, но по жалобе его защиты вышестоящие суды аресты отменяли ввиду нарушения правил подсудности.

В Кировском суде защита Быкова предъявила ходатайства о прекращении уголовного дела и признании доказательств недопустимыми.

Сам он причастность к убийству Филиппова отрицает.

Уголовное дело об этом убийстве в отношении Быкова возбудили в октябре 2021 года.

В сентябре 2021 года суд приговорил его к 13 годам колонии общего режима за организацию убийства его знакомых Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Апелляционная и кассационная инстанции в 2022 году оставили приговор в силе. 12 мая 2023 года Центральный суд Красноярска приговорил Быкова к 11 годам колонии строгого режима по делу о подстрекательстве к убийству еще двух человек, один из которых все же не был убит.

Красноярск Анатолий Быков прокуратура Красноярского края
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