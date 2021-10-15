Красноярский предприниматель Быков стал фигурантом нового дела

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило очередное уголовное дело в отношении предпринимателя Анатолия Быкова, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 1998 году по указанию Быкова, "желавшего поддержать и повысить свой авторитет среди лидеров и членов организованных преступных групп и иных лиц, имеющих отношение к криминальной среде Красноярского края", члены одной из его ОПГ совершили убийство 48-летнего жителя Красноярска - знакомого бизнесмена, говорится в пресс-релизе.

Злоумышленники расстреляли последнего вблизи его дома, после чего скрылись с места преступления, заявили в СКР.

Быкову инкриминируют ч.4 ст.33, п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ (подстрекательство, то есть склонение другого лица путем угрозы к совершению убийства, совершенного организованной группой).

Как сообщалось, 7 сентября Свердловский районный суд Красноярска вынес Быкову приговор по статье об умышленном убийстве двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием. Суд назначил бизнесмену, признанному виновным в организации двойного убийства 27-летней давности, наказание в виде 13 лет колонии общего режима.

Защита Быкова обжаловала приговор.

Также в отношении Быкова расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он находится под стражей с мая 2020 года.