На следующей неделе планируются очные консультации "Росатома" с главой МАГАТЭ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На следующей неделе планируются очные консультации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Мы планируем на следующей неделе провести очные консультации (с Гросси). Время, место и день уточняются", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Это, уверен, не последняя встреча с генеральным директором МАГАТЭ. (...) Еще раз хочу выразить поддержку в целом деятельности международного агентства по атомной энергии, ну и конечно же руководителю, генеральному директору, членам миссии. Потому что помимо абсолютной приверженности своим принципам, профессиональному долгу, они демонстрируют огромное личное мужество", - сказал Лихачёв.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС в четверг днем. Это его третий визит на станцию за последний год. С 1 сентября 2022 года на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе текущей поездки состоялась очередная ротация - четыре инспектора сменили двух.

Лихачев подчеркнул, что "нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки".

"Миссия в течение в нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей, но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - подчеркнул Лихачёв.