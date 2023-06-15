Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

На следующей неделе планируются очные консультации "Росатома" с главой МАГАТЭ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На следующей неделе планируются очные консультации с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Мы планируем на следующей неделе провести очные консультации (с Гросси). Время, место и день уточняются", - сказал он журналистам в четверг в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Это, уверен, не последняя встреча с генеральным директором МАГАТЭ. (...) Еще раз хочу выразить поддержку в целом деятельности международного агентства по атомной энергии, ну и конечно же руководителю, генеральному директору, членам миссии. Потому что помимо абсолютной приверженности своим принципам, профессиональному долгу, они демонстрируют огромное личное мужество", - сказал Лихачёв.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС в четверг днем. Это его третий визит на станцию за последний год. С 1 сентября 2022 года на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе текущей поездки состоялась очередная ротация - четыре инспектора сменили двух.

Лихачев подчеркнул, что "нынешний визит проходит на фоне обострившейся военно-политической обстановки".

"Миссия в течение в нескольких недель не могла реализоваться по причине поведения киевских властей, но благодаря личному мужеству работников МАГАТЭ она состоялась", - подчеркнул Лихачёв.

Росатом МАГАТЭ Алексей Лихачев Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров
ПМЭФ-2023

Евтушенков сообщил о планах АФК продолжить выплату дивидендов

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС
ПМЭФ-2023

Бизнес-омбудсмен РФ сообщил, что более 930 предпринимателей находятся в СИЗО

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Дюков предупредил о последствиях корректировки топливного демпфера

ПМЭФ-2023

Глава Минобрнауки заявил, что трехлетняя магистратура в России будет исключением

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4
ПМЭФ-2023

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });