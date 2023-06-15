На Запорожской АЭС прошла очередная ротация миссии МАГАТЭ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС произошла восьмая по счету ротация миссии МАГАТЭ, заявил в четверг гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Произошла ротация миссии МАГАТЭ, уже восьмая. Вместо двух специалистов теперь четыре человека на станции, это представители разных стран: Австрии, Франции, Республики Корея, Марокко. И мы обеспечиваем достаточно широкий политический спектр наблюдателей за процессами ЗАЭС", - заявил он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023.

Делегация МАГАТЭ посетила станцию в четверг. Это был третий визит гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию за последний год. С 1 сентября 2022 года на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе текущей поездки делегации МАГАТЭ состоялась очередная ротация - четыре инспектора сменили двух коллег.

В ходе посещения ЗАЭС Гросси выразил надежду на то, что станция заработает на полную мощность после завершения военных действий. "Безусловно, это решение должно быть принято руководством станции. Но должны быть прекращены военные действия. Я надеюсь, что когда-то это произойдет, и станция снова заработает на полную мощность", - сказал Гросси журналистам по итогам посещения ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").