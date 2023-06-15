Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре сложилась серьезная после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил журналистам генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть и они реальные. С другой, были предприняты ряд мер для стабилизации ситуации", - сказал он по итогам поездки на ЗАЭС.

Гросси заверил, что работа по оценке ситуации будет продолжаться.

Глава МАГАТЭ также констатировал, что воды в пруду-охладителе на данный момент достаточно для безопасной работы станции, дополнительные меры не требуются.

Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа пояснил журналистам, что расход воды из пруда-охладителя небольшой в связи с ограниченным режимом работы станции. Кроме того, специалисты провели дополнительную гидроизоляцию. При необходимости теоретически могут быть задействованы переносные насосные станции, которыми располагают российские атомщики, а также артезианские скважины. Пока такой потребности нет, подчеркнул он.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, воду из которого использует в том числе ЗАЭС. Затопило десятки населенных пунктов на обоих берегах реки. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила ЗАЭС в четверг днем. Это его третий визит на станцию за последний год. Кортеж заехал на территорию станции около 13:00 по московскому времени, а покинул в 16:30. Таким образом, делегация провела на ЗАЭС почти четыре часа.

С 1 сентября 2022 года на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе текущей поездки состоялась очередная ротация - четыре инспектора сменили двух.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Рафаэль Гросси МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров
ПМЭФ-2023

Евтушенков сообщил о планах АФК продолжить выплату дивидендов

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана
ПМЭФ-2023

Бизнес-омбудсмен РФ сообщил, что более 930 предпринимателей находятся в СИЗО

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Дюков предупредил о последствиях корректировки топливного демпфера

ПМЭФ-2023

Глава Минобрнауки заявил, что трехлетняя магистратура в России будет исключением

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4
ПМЭФ-2023

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

ЦИК России поддержала проведение выборов в новых регионах в Единый день голосования

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });