Мосгорсуд 22 июня проверит законность продления ареста журналиста WSJ Гершковича

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 22 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 22 июня в 11:30", - сообщили в суде.

Лефортовский суд Москвы 23 мая по ходатайству следствия продлил срок ареста Гершковича до 30 августа.

Защита заявляла, что журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".