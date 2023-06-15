Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Мосгорсуд 22 июня проверит законность продления ареста журналиста WSJ Гершковича

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 22 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты на продление срока ареста корреспондента московского бюро издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Судебное заседание назначено на 22 июня в 11:30", - сообщили в суде.

Лефортовский суд Москвы 23 мая по ходатайству следствия продлил срок ареста Гершковича до 30 августа.

В миреСША вновь призвали освободить Эвана ГершковичаЧитать подробнее

Защита заявляла, что журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

В миреCNN сообщил об обсуждаемом в США смягчении санкций ради освобождения Уилана и ГершковичаЧитать подробнее

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".

Эван Гершкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров

Комитет Госдумы предупредил о рисках остановки работы угольных стивидоров
ПМЭФ-2023

Евтушенков сообщил о планах АФК продолжить выплату дивидендов

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Путин планирует визит в Турцию по приглашению Эрдогана

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

Гросси назвал серьезной, но стабилизированной ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС
ПМЭФ-2023

Бизнес-омбудсмен РФ сообщил, что более 930 предпринимателей находятся в СИЗО

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Объем штрафов иноагентов в РФ в 2022 году вырос в 60 раз

Дюков предупредил о последствиях корректировки топливного демпфера

ПМЭФ-2023

Глава Минобрнауки заявил, что трехлетняя магистратура в России будет исключением

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4

Запущены новые дорожные обходы Ростова-на-Дону и Краснодара в составе трассы М-4
ПМЭФ-2023

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний

Глава AmCham заявил, что полностью из России ушли только 10% американских компаний
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });