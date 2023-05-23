Арест журналиста WSJ Гершковича продлен до 30 августа

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда в отношении Гершковича удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - сообщили агентству в суде во вторник.

Как уточнили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе суда, следствие просило суд продлить арест Гершковича до 30 августа.

Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".