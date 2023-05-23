Арест журналиста WSJ Гершковича продлен до 30 августа
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщили "Интерфаксу" в суде.
"Постановлением суда в отношении Гершковича удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей", - сообщили агентству в суде во вторник.
Как уточнили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе суда, следствие просило суд продлить арест Гершковича до 30 августа.
Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.
О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже.
По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".
Защита Гершковича заявила, что он не признает вину.
Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.
Журналист содержится в московском СИЗО "Лефортово".