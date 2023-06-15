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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

"Росатом" создаст СП по строительству энергофлота на базе плавучих энергоблоков

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" и "ТСС Групп" в рамках ПМЭФ-2023 подписали соглашение об основных условиях создания энергофлота для зарубежных рынков на базе плавучих энергоблоков (ПЭБ) с реакторами РИТМ-200М, сообщила госкорпорация.

Стороны запланировали создание совместного предприятия на паритетной основе, которое обеспечит запуск строительства серии ПЭБ мощностью не менее 100 МВт и назначенным сроком службы до 60 лет для зарубежных рынков и последующую продажу электроэнергии с борта плавэнергоблока в странах присутствия, отметили в "Росатоме".

Подписанное соглашение носит рамочный характер. Ожидается, что юридически и финансово обязывающие документы будут подписаны позднее. В качестве целевых рынков партнеры рассматривают страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Ввод энергофлота в эксплуатацию ожидается в период с 2029 по 2036 гг., говорится в сообщении.

"Использование ПЭБов дает компаниями и целым странам возможность получить прогнозируемую цену на электроэнергию на десятилетия вперед. Поэтому плавэнергоблоки имеют, без сомнения, большой коммерческий потенциал и в России, и за рубежом", - приводятся в сообщении слова замгендиректора "Росатома" Андрея Никипелова.

В апреле гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что десятки стран интересуются проектами плавучей атомной станции.

"Это много государств, у которых длинная береговая линия, скажем, Бразилия или Аргентина. Это много стран, у которых есть островная инфраструктура - Индонезия, Малайзия. И это страны как южные, так и расположенные в холодных широтах", - говорил он.

Речь о возможных зарубежных проектах плавучих атомных станций зашла в контексте ПАТЭС "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт. В 2020 г. первая в мире плавучая АЭС была введена в промэксплуатацию на Чукотке и официально стала 11-й АЭС в России и самой северной в мире.

В настоящий момент "Росатом" реализует первый серийный проект - строительство четырех плавэнергоблоков для Баимской рудной зоны.

Росатом
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