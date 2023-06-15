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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Гендиректор МАГАТЭ надеется на возобновление работы ЗАЭС по окончании военных действий

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после завершения военных действий.

"Безусловно, это решение должно быть принято руководством станции. Но должны быть прекращены военные действия. Я надеюсь, что когда-то это произойдет, и станция снова заработает на полную мощность", - сказал Гросси журналистам по итогам посещения ЗАЭС.

Делегация МАГАТЭ посетила станцию в четверг. Это был третий визит Гросси на станцию за последний год. С 1 сентября 2022 года на АЭС остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются. В ходе текущей поездки делегации МАГАТЭ состоялась очередная ротация - четыре инспектора сменили двух коллег.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

МАГАТЭ ЗАЭС Рафаэль Гросси
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