В США арестован россиянин Астамиров по обвинению в киберпреступлениях

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В США гражданин России Руслан Астамиров арестован по обвинению в причастности к хакерским атакам против американских компаний, сообщил Минюст США.

20-летнему уроженцу Чечни предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения атак с помощью программ-вымогателей LockBit на американские и иностранные компании. Это "обвинение в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в сговоре с целью умышленного повреждения защищенных компьютеров и передачи требований о выкупе".

Если он будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по первому обвинению и максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы по второму обвинению.

Астамирова считают причастным к размещению на сайтах программ с вирусом-вымогателем, а также к другим кибератакам на компьютерные системы в США, Азии, Европе и Африке. Как сообщил Минюст, "как минимум с августа 2020 года по март 2023 года Астамиров мог участвовать в сговоре (...) с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и умышленного повреждения защищенных компьютеров, а также в предъявлении требований о выкупе за счет использования и развертывания программ-вымогателей".

Задержанный впервые предстанет перед судом 15 июня.

В мае Минфин США внес в санкционные списки россиянина Михаила Матвеева за то, что он, по мнению Вашингтона, причастен к хакерским атакам на инфраструктуру правоохранительных органов и предприятия США. Госдепартамент США объявил о вознаграждении "до $10 млн за информацию, которая могла бы способствовать аресту и/или осуждению Матвеева".

По данным Минфина, "Матвеев был центральной фигурой в разработке и внедрении таких программ с вирусами-вымогателями, как Hive, LockBit и Babuk".