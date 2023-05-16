США ввели санкции против россиянина Матвеева за причастность к кибератакам

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минфин США внес в санкционные списки россиянина Михаила Матвеева поскольку он, по мнению Вашингтона, причастен к хакерским атакам на инфраструктуру правоохранительных органов и предприятия США.

Согласно данным Минфина США, Матвеев родился в 1992 году, он проживает в Калининграде.

Юридические структуры округов Нью-Джерси и Колумбия обнародовали обвинительные заключения против россиянина. Госдеп США объявил о вознаграждении "до $10 млн за информацию, которая могла бы способствовать аресту и/или осуждению Матвеева".

По данным Минфина, "Матвеев был центральной фигурой в разработке и внедрении таких программ с вирусами-вымогателями, как Hive, LockBit и Babuk". Отмечается, что в 2021 году с сайтов, на которых был размещен вирус Babuk, в частности совершались кибератаки на полицейское управление "крупного города США". Согласно утверждению Вашингтона, "в публичном интервью Матвеев взял на себя ответственность за размещение украденных данных управления полиции в интернете".

Помимо этого, отмечается в документе, Матвеев был связан с хакерскими атаками на некоторые американские компании, включая авиакомпанию.