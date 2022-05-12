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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В "Лаборатории Касперского" заявили о расколе среди хакеров-вымогателей из-за геополитики

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Геополитика (в частности, ситуация на Украине) сильно повлияла на деятельность групп, специализирующихся на работе так называемых вирусов-вымогателей, сообщает "Лаборатория Касперского".

"Геополитическая ситуация сильно повлияла на деятельность программ-вымогателей. Из-за ситуации на территории Украины на специализированных форумах возникла значительная активность", - сообщает компания.

По данным экспертов, вскоре после начала конфликта некоторые группы вымогателей начали активно поддерживать одну из сторон.

"В результате в них произошёл раскол, а также стали проводиться атаки в поддержку России или Украины", - полагают в компании.

"Одним из недавно обнаруженных зловредов стал Freeud - разработанный проукраинскими сторонниками вайпер. Свою позицию также продемонстрировала кибегруппа Stormous", - рассказали в "Лаборатории Касперского".

Украина Россия Лаборатория Касперского
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