Мобильный интернет отключат в пятницу на площадке проведения ПМЭФ
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Доступ в интернет с мобильных устройств на площадке проведения Петербургского международного экономического форума будет временно отсутствовать в пятницу, сообщает Фонд Росконгресс.
"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке ПМЭФ 16 июня 2023 года временно будет отсутствовать доступ в интернет мобильных устройств", - говорится в сообщении Фонда.
Участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023, отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.