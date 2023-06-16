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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Мобильный интернет отключат в пятницу на площадке проведения ПМЭФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Доступ в интернет с мобильных устройств на площадке проведения Петербургского международного экономического форума будет временно отсутствовать в пятницу, сообщает Фонд Росконгресс.

"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке ПМЭФ 16 июня 2023 года временно будет отсутствовать доступ в интернет мобильных устройств", - говорится в сообщении Фонда.

Участники и гости форума смогут воспользоваться Wi-Fi сетью проекта SPIEF2023, отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

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