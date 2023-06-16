Путин в пятницу на ПМЭФ даст оценку экономического положения в России

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу оценит экономическое положение в России и остановится на его перспективах, а в субботу встретится с группой лидеров африканских государств, которые до этого посетят Киев.

"Программа насыщенная. Каждый раз Санкт-Петербургский экономический форум - это насыщенная программа, у президента запланирован международный контакт, потом в районе 14:00 мы ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

Он напомнил, что на пленарном заседании форума также выступит президент Алжира, с которым Путин встречался накануне в Москве. "Затем будет, как это называется, "панельная дискуссия". Всегда это достаточно продолжительное мероприятие и очень-очень содержательное. Будем ждать оценок экономического положения в России, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня запланировано", - сказал Песков.

Он добавил, что президент останется в Санкт-Петербурге, где в субботу у него пройдет встреча с представителями африканских государств, которые в пятницу будут в Киеве, а затем приедут к Путину в Петербург. "И еще будет одно мероприятие, но уже внутреннего характера. Поэтому график достаточно напряженный", - сказал пресс-секретарь президента.