Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Путин в пятницу на ПМЭФ даст оценку экономического положения в России

Путин в пятницу на ПМЭФ даст оценку экономического положения в России
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу оценит экономическое положение в России и остановится на его перспективах, а в субботу встретится с группой лидеров африканских государств, которые до этого посетят Киев.

"Программа насыщенная. Каждый раз Санкт-Петербургский экономический форум - это насыщенная программа, у президента запланирован международный контакт, потом в районе 14:00 мы ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

В РоссииМобильный интернет отключат в пятницу на площадке проведения ПМЭФЧитать подробнее

Он напомнил, что на пленарном заседании форума также выступит президент Алжира, с которым Путин встречался накануне в Москве. "Затем будет, как это называется, "панельная дискуссия". Всегда это достаточно продолжительное мероприятие и очень-очень содержательное. Будем ждать оценок экономического положения в России, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня запланировано", - сказал Песков.

Он добавил, что президент останется в Санкт-Петербурге, где в субботу у него пройдет встреча с представителями африканских государств, которые в пятницу будут в Киеве, а затем приедут к Путину в Петербург. "И еще будет одно мероприятие, но уже внутреннего характера. Поэтому график достаточно напряженный", - сказал пресс-секретарь президента.

Владимир Путин ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президенты России и ОАЭ встретятся в пятницу в Санкт-Петербурге

ПМЭФ-2023

Мобильный интернет отключат в пятницу на площадке проведения ПМЭФ

Камчатка заключила соглашение с ритейлерами о поставках рыбы в центральные регионы РФ

Камчатка заключила соглашение с ритейлерами о поставках рыбы в центральные регионы РФ

Квоту на экспорт зерна из РФ разделили на основную и дополнительную части

Квоту на экспорт зерна из РФ разделили на основную и дополнительную части

Минфин включил в "черный список" офшоров недружественные западные страны

ПМЭФ-2023

Союз золотопромышленников назвал условия для повышения ликвидности рынка золота

Союз золотопромышленников назвал условия для повышения ликвидности рынка золота

В США арестован россиянин Астамиров по обвинению в киберпреступлениях

ПМЭФ-2023

Представители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничества

Представители России и ОАЭ обсудили на панельной сессии ПМЭФ планы развития сотрудничества

Что произошло за день: четверг, 15 июня

Белоусов допустил возможность оптимизировать 10-15% бюджетных расходов

Белоусов допустил возможность оптимизировать 10-15% бюджетных расходов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });