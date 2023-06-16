Минтруд сообщил, что уровень безработицы в ряде регионов РФ превышает 10%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в ряде субъектов РФ превышает отметку в 10%, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Мы четко понимаем, что есть ряд территорий, где уровень безработицы превышает 10%. Это трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать", - сказал Котяков на ПМЭФ-2023 в пятницу.

По словам министра, самая высокая безработица на сегодняшний день в Ингушетии. По официальным данным, в этом регионе она составляет 27%.

Накануне Котяков сообщал, что в России безработица находится на достаточно низком уровне. В центрах занятости, по его словам, зарегистрированы 520 тыс. человек, а всего в стране около 2,5 млн безработных.

По данным Росстата, безработица в апреле находилась на отметке 3,3%, что является минимальным значением с 1991 года.