Порог ущерба по делам о крупных и особо крупных хищениях предложено повысить как минимум в два раза

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Порог крупного и особо крупного размера ущерба по уголовным делам о хищениях необходимо повысить как минимум в два раза, считает президент РФ Владимир Путин.

"У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который связан с хищениями. (...) Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза", - заявил Путин на заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

Аналогичные изменения президент считает необходимым принять в отношении дел о нарушении авторских и смежных прав. "На последнее хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги", - пояснил Путин.

"И то же самое сделать для экономических составов преступлений, где не применяется лишение свободы. Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумага", - сказал президент.

Согласно Уголовному кодексу, в настоящее время крупным размером ущерба по основным составам о хищениях признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

В свою очередь деяния, предусмотренные статьей УК РФ о нарушении авторских и смежных прав, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают сто тысяч рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей.