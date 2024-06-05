Закон об увеличении порога ущерба в делах о нарушении авторских прав прошел Совфед

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил внесепоправку в Уголовный кодекс, которая повышает порог крупного и особо крупного ущерба при квалификации преступлений в сфере нарушения авторских и смежных прав.

Сейчас для статьи 146 УК (нарушение авторских и смежных прав) крупным ущербом признаются деяния на сумму свыше 100 тысяч рублей, а особо крупным - свыше 1 млн рублей. Одобренный сенаторами закон повышает пороги, соответственно, до 500 тысяч и 2 млн рублей.

Преступления по статье 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) будут признаваться совершенными в крупном размере, если стоимость имущества превышает 1 млн рублей (сейчас это 250 тысяч рублей), а в особо крупном размере - 4 млн рублей (пока - 1 млн рублей).

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.