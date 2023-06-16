Мантуров призвал не перебарщивать с административными мерами в экономике

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Меры поддержки со стороны государства не должны ограничивать инициативу бизнеса, а административное регулирование стоит применять точечно, считает вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он заявил это, выступая на сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики России для новой реальности" на ПМЭФ.

"Я вчера слышал высказывание Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, главы ЦБ - ИФ) в части того, что мы не должны переходить к административной экономике, потому что мы все-таки живем в рыночной экономике. Могу сказать следующее: я с ней согласен, мы не должны действительно переборщить", - сказал Мантуров.

Набиуллина 15 июня высказала мнение, что желание государства управлять изменениями в структуре экономики может ограничить инициативу бизнеса. "Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное, но на самом деле государству достаточно у себя сконцентрировать право принимать решение, какое производство и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы... На мой взгляд, это большой риск", - сказала глава ЦБ.

Оказывая поддержку бизнесу, государство не должно работать за бизнес, согласился Мантуров.

"Сегодня при наличии всех, я считаю, механизмов, которые уже работают, в том числе которые новые появились, здесь нужно не демотивировать бизнес до конца, чтобы не работать за бизнес", - заявил он.

По мнению вице-премьера, к настоящему моменту государство сформировало "механизм развития практически любого направления, если бизнес в этом заинтересован".

При этом административные меры регулирования допустимы в кризисных ситуациях, считает Мантуров. "Я в прошлом году сам говорил о том, что мы вынуждены на каком-то этапе переходить в ручной режим, и это нужно тогда, в кризисных ситуациях, когда нужно где-то что-то перенастроить и помочь - или, например, когда мы не планировали (импортозамещать - ИФ), имея в виду международную кооперацию, к чему нас все призывали, но в один момент просто перекрыли кран, и нужно быстро собраться в кулак и обеспечить импортозамещение в этой части", - отметил вице-премьер.